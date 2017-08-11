Эсминец США нарушил границы Китая: Пекин примет меры

Пекин, , 00:59 — REGNUM Ответные меры со стороны Пекина последуют за грубым нарушением суверенитета Китая американской стороной, сообщил в официальном заявлении представитель китайского МИД Гэн Шуан.

Комментируя прохождение американского эсминца «Джон С. Маккейн» у островов Наньша, которые Пекин считает своей территорией, в МИД Китая отметили, что Вашингтон допустил нарушение суверенитета.

«Подобные провокации американской стороны вынуждают Китай принимать меры для повышения мер защиты своей территории», — говорится в заявлении Шуана.

Напомним, инцидент в Южно-Китайском море произошел 10 августа. Пентагон провел этот маневр в рамках «стратегии свободы навигации».

Архипелаг Наньша, или Спратли, в юго-западной части Южно-Китайского моря Пекин считает своей территорией, но на него претендуют еще пять субъектов: Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Филиппины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа на переговорах в Маниле министрами иностранных дел США, Японии и Австралии было сформулировано обращение к Пекину и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о том, что нужно выработать юридически обязательный морской кодекс поведения в Южно-Китайском море.

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