Беглый экс-президент ПМР Шевчук нанял молдавских адвокатов

Тирасполь, , 00:52 — REGNUM Экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук нанял молдавских адвокатов для защиты своих интересов в ПМР, где он обвиняется по шести уголовным делам. Как сообщил сам Шевчук, его адвокаты обратились в Тирасполь для ознакомления с материалами уголовного дела, но получили отказ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Из ответа начальника Следственного комитета ПМР Вячеслава Бынзаря следует, что в деле Шевчука есть сведения, которые отнесены к государственной тайне и которым присвоен гриф «секретно». А по приднестровскому законодательству к участию в судопроизводстве не допускаются адвокаты иностранных государств по делам, в которых затрагиваются вопросы, связанные с государственной тайной.

Сам Шевчук считает, что председатель Следственного комитета ПМР «изобретает способы прикрыться гостайной». «Решение председателя СК притянуто за уши и незаконно… Пытаются не допустить адвокатов РФ и РМ. Провести следствие в закрытом режиме и с подконтрольными в Приднестровье адвокатами (часть из которых находятся на оперативном контакте) и, впоследствии, с закрытым судом», — утверждает экс-президент ПМР.

Верховный совет (ВС) Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с бывшего президента Приднестровья Шевчука в связи с возбужденными против него уголовными делами о хищении государственных средств в особо крупных размерах. В ночь перед голосованием о снятии неприкосновенности Шевчук незаконно покинул территорию ПМР, убыв в Молдавию. Власти Молдавии заявили, что не намерены выдавать Шевчука Приднестровью.

Источники ИА REGNUM сообщили, что Шевчук находится в молдавской столице под политическим покровительством лидера Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка. 17 июля Шевчука допросили в молдавской Генпрокуратуре, после чего завели уголовное дело о подготовке похищения и убийства экс-президента ПМР и членов его семьи. В Тирасполе считают, что Шевчук и молдавских власти взаимодействуют по принципу «убежище за информацию и государственные тайны».

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