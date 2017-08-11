Трамп ответил на высылку дипломатов из РФ: «Очень рад»

Вашингтон, , 00:30 — REGNUM Высылка американских дипломатов из России — правильный шаг, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Комментируя решение Москвы по поводу сокращения численности американской дипмиссии, Трамп сказал, что президент РФ Владимир Путин поступил выгодным для Вашингтона образом, и что он благодарен за такое решение.

«Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал, — сказал Трамп. — В том, что касается меня, я очень рад, что он уволил большое число людей».

По его словам, говорить о том, что их нужно было бы вернуть обратно, нет смысла.

Напомним, решение о высылке из России 755 сотрудников американской дипломатической миссии было принято в ответ на новый пакет американских санкций. Количество людей — дипломатов и технических специалистов — должно быть оптимизировано к 1 сентября 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент лично сказал об этом 30 июля. «755 должны будут прекратить свою деятельность в РФ. Это чувствительно», — отметил он. — Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем».

В этот же день Государственный департамент США выразил сожаление в связи с решением Москвы. Оно было названо «ничем не вызванной мерой».

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