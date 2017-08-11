Молдавия: автор слов о «русских лентяях и пьяницах» попался на взятке

Кишинёв, , 00:04 — REGNUM Бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии Юрий Киринчук был приговорен к одному году и четырем месяцам лишения свободы условно за коррупцию, ему также запрещено занимать госдолжности в течение пяти лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Киринчук пошел на сделку со следствием и признал себя виновным, что послужило смягчающим обстоятельством.

Адвокаты Киринчука выразили удовлетворение приговором. Прокуроры же, просившие для Киринчука трех лет условно, сказали, что еще не решили, обжаловать ли приговор. Ранее следствие распространило видеокадры, на которых видно, как Киринчук получает взятку в собственном кабинете.

Юрий Киринчук является представителем прорумынской Либеральной партии. Киринчук прославился своими русофобскими заявлениями. В октябре 2016 года, будучи министром, он написал в своем блоге следующее: «Сближение с РФ — худшее из зол, которое только может случиться с гражданами Молдовы со времен независимости. Все социальные, экономические и культурные реформы будут стерты начисто, а этот кусок земли превратится в российскую колонию […] Земли в Республике Молдова — самые плодородные на европейском континенте, а здешние люди очень трудолюбивы. А так как большинство русских — лентяи и пьяницы, они стремятся найти того, кто станет за плуг и накормит их».

Молдавский Cовет по противодействию дискриминации и обеспечению равенства признал дискриминационными высказывания министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука о русских и обязал его извиниться.

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