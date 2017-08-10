El Economista: Американо-российское напряжение – ничто. КНДР – все!

Мадрид, , 23:00 — REGNUM «Противоречия Вашингтона и Москвы развиваются десятилетиями, но почти безболезненно для планеты: США и Россия постоянно совершенствуют механизмы сдерживания друг друга и поддержания баланса. Спектр этих мер достаточно широк — от установления «горячей телефонной линии» во время Карибского кризиса до совместных экспедиций в космос и подписания договоров об ограничениях вооружений. Поэтому можно не особенно волноваться за трения между двумя великими державами — разум в конце концов восторжествует, — размышляет El Economista. — Однако в отношениях между Северной Кореей и остальным миром никаких сдерживающих инструментов нет. Любое недоразумение, недопонятый жест, неправильно переведенная фраза могут вызвать конфликт, который моментально превратится из локального в кризис планетарного масштаба, несмотря на то, что ни одна из сторон не хочет войны».

«Эксперты считают, что Трамп был явно неосторожен, позволив себе слишком резкие слова в адрес Пхеньяна, попытавшись напугать Ким Чен Ына «морем яростного огня». Северокорейский вождь тут же откликнулся с обещанием «преподать серьезный урок» Вашингтону. После чего неожиданно для Трампа выяснилось, что северокорейские ракеты могут разбомбить американскую базу на острове Гуам в Тихом океане».

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Издание отмечает, что США и КНДР не имеют возможности осуществления дипломатических контактов из-за отсутствия посольств друг у друга. «Общение возможно только через посредника в виде ООН или по какому-то каналу допотопной аналоговой связи, проложенному еще во времена Корейской войны 1950−1953 гг. Предложение установить «горячую телефонную линию» между Пхеньяном и Сеулом в 2013 году Ким Чен Ын отверг. Остается только Твиттер — любимая игрушка Трампа. Но сомнительно, что с её помощью можно решить подобную проблему», — констатирует El Economista.

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