Европарламент предложил учредить новое оборонное ведомство ЕС

Брюссель, , 22:52 — REGNUM Европейский парламент выступил с предложением о создании нового оборонного ведомства — Генерального директората, который займётся вопросами обеспечения безопасности в ЕС. Соответствующий документ обнародовала 10 августа пресс-служба Европарламента, передаёт телеканал RT.

«Евросоюзу следует активизировать свои усилия по обеспечению безопасности в регионе, а также стать надёжной опорой НАТО в Европе путём создания Европейского оборонного союза», — обосновывают парламентарии свою инициативу.

Как предполагается, Генеральный директорат должен будет обеспечивать поставки техники и вооружения, а также провести стандартизацию и сертификацию в военной сфере.

Кроме этого, в опубликованном документе предлагается сформировать единый оборонных бюджет всех 28 стран — членов союза и принять дополнительные меры по обеспечению кибербезопасности ЕС.

Отмечается, что идея нового ведомства возникла в связи с пересмотром внешней политики Вашингтона и Лондона — ключевых партнёров Евросоюза в вопросах обороны. Парламентарии выражают обеспокоенность в связи с тем, что США и Великобритания демонстрируют скорее намерение обособиться от ЕС, нежели готовность более активно заниматься проблемами его военной и информационной уязвимости.

Как сообщало ИА REGNUM, тема создания Оборонного союза Европы всё активнее обсуждается в течение последнего года. Осенью 2016 года Европарламент выступил с призывом объединить усилия стран ЕС в области обороны, чтобы иметь возможность эффективнее и быстрее реагировать на угрозы, связанные с терроризмом, кибернападениями и энергетической уязвимостью.

Тогда же в СМИ появлялась информация, что в Брюсселе обсуждают возможность создания объединённого военного блока ЕС уже к 2018 году.

В мае 2017 года в Еврокомиссии заявили, что страны ЕС теряют десятки миллиардов евро из-за несогласованной между собой оборонной политики. Жан-Клод Юнкер объявил одним из приоритетов Еврокомиссии укрепление роли Европейского союза в сфере безопасности и обороны.

В июне было объявлено, что ЕК сформирует Европейский оборонный фонд объёмом $5,5 млрд в год для увеличения поступлений в оборонный сектор. Фонд будет координировать, дополнять и усиливать национальные инвестиции стран ЕС в исследования в области обороны, в разработку прототипов и приобретение оборонных технологий и оборудования, заявили в Еврокомиссии.