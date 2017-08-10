Альтернатива для Германии: Мы делаем новых немцев и предпочитаем бикини

Мадрид, , 22:52 — REGNUM «Даешь бикини, а не буркини!» — с таким лозунгом и изображением стройных девушек в обольстительной европейской пляжной одежде AfD буквально вломилась в ни шатко ни валко развивавшуюся избирательную кампанию, сразу же обратив на себя внимание, — сообщает берлинский корреспондент испанского информационно-аналитического портала El Confidencial Антонио Мартинес. — Сторонники толерантности и политкорректного отношения к прибывающим в Германию иммигрантам с Ближнего Востока моментально отреагировали, назвав немецких консерваторов сексистами и обвинив их в разжигании ксенофобии».

По всей видимости, отмечает журналист, «альтернативщикам» только этого и надо было: на волне вспыхнувшей полемики, допускать ли арабских женщин в их купальных нарядах в бассейны и на пляжи, AfD обеспечила себе узнаваемость в массах и высокую частоту упоминания в прессе.

В целом кампания консерваторов-евроскептиков, возглавляемых Фрауке Петри, развивается очень активно благодаря неординарной наглядной агитации, подчеркивает автор, обращающий внимание, что плакаты, как правило из серии «на грани»: избирателю то предлагается фото живота беременной женщины сопровождаемое словами «Новые немцы? Их делаем мы!», то картинка с изображением свежеприготовленного и поданного на стол молочного поросенка с комментарием «Ислам? К нашей кухне не подходит». И все это идет под глобальным слоганом «Верим в тебя, Германия!»

«Мы говорим неудобную для власти правду, — заявил в интервью журналу Der Spiegel автор провокационной, по мнению многих, медиакампании Тор Кранкль. — Мы стремимся предупредить избирателей, что платить за неумную политику безграничного по сути приема беженцев придется в конечном итоге народу. Мы также хотим, чтобы люди увидели, что ислам не стремится интегрироваться в западное общество».

Восхождение AfD в свое время было похожим на полет метеорита: партия, едва появившись на политическом небосклоне в 2013 году, буквально ворвалась в первые ряды «организаций, делящих между собой основную часть немецкого электората». «Нет сомнения, что консерваторы пройдут в Бундестаг, преодолев пятипроцентный барьер. Но для того, чтобы реально влиять на решение вопросов в парламенте, этого мало. Вот и стремится AfD пиар-кампанией «на грани» при влечь к себе побольше внимания», — констатирует корреспондент.