Италия готова отправить истребители в Ливию для поддержки кораблей ВМФ

Рим, , 21:54 — REGNUM Из источников, близких к министерству обороны, газета il Giornale в четверг, 10 августа, сообщает, что итальянские базы ВВС в городах Джоя-дель-Колле и Гроссето были переведены в режим готовности для возможного участия в операции поддержки кораблей военно-морского флота, задействованных в программе «Безопасное море». Полеты будут проходить в международных водах и будут использованы только в целях обороны и для сбора необходимой информации с воздуха, в частности о точках отправления кораблей от ливийского побережья.

Кроме того, как сообщает издание, благодаря работе итальянских секретных служб контакты с генералом Хафтаром стали более частыми, глава правительства в Тобруке смягчил свою позицию. Таким образом, угроза «бомбить итальянские суда, которые входят в ливийские воды», будет аннулирована.

В статье подчеркивается, что Италия является входной дверью из Ливии в Европу и должна взять на себя ведущую роль в урегулировании кризиса в Ливии, налаживая отношения с Тунисом, Алжиром и Египтом, которые могут быть ценными союзниками в борьбе с контрабандистами.

«Где Франция, которая находится на расстоянии не менее 2 тысячи километров от Триполи и хочет взять на себя подписание договоренностей, и где наша страна, которую разделяют только 296 километров. Именно Италия должна заявить о себе, демонстрируя свою силу на международной арене».

Между тем министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано, похоже, наконец, занял четкую позицию по этому вопросу. Во время встречи со специальным посланником Организации Объединенных Наций в Ливии Гассаном Саламе глава итальянского МИД пояснил, что ООН должна принять руководство в урегулировании ситуации в Ливии. «На сегодняшний день там было слишком много переговоров, только переговоры и нулевые конечные результаты. Политическая нестабильность в Ливии — это не матч серии B, это один из главных приоритетов», — подчеркнул министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, итальянское правительство в конце июля получило официальный запрос от главы правительства национального единства Триполи с тем, чтобы направить корабли ВМФ Италии в ливийские прибрежные воды для патрулирования границ и борьбы с контрабандой. Генерал Хафтар обвинил Италию в нарушении суверенитета, но итальянское министерство обороны заявило, что военные корабли будут действовать только в рамках международного законодательства.