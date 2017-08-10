Ассанж: РФ «троллит» США, в том числе с помощью полетов над зданием ЦРУ

Лондон, , 21:43 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что Российская Федерация якобы целенаправленно «троллит» США, и недавний пролет российского разведывательного самолёта над штаб-квартирой ЦРУ в Лэнгли в рамках договора «Открытое небо» — лишнее тому подтверждение. Об этом Ассанж написал в своём Twitter-аккаунте сегодня, 10 августа.

«Постоянный троллинг Россией мощи США (например, пролет над Лэнгли вместо Белых песков) — очевидно намеренная политика», — написал Ассанж.

По мнению основателя WikiLeaks, российские официальные лица и пресс-службы российских государственных органов через свои аккаунты в социальных сетях намерено пытаются показать, что за многими событиями в мире, которые сильно раздражают американский истеблишмент, находится «рука Москвы».

Он пояснил, что существует разница между насмешками и проявлением силы. Ассанж считает, что «троллинг» нацелен на то, чтобы провоцировать реакции, а не на сдерживание.

«В интересах западных стран, с точки зрения госбезопасности, раскручивание «угрозы» в противовес «троллингу», чтобы повысить собственную значимость и свои бюджеты», — пояснил Ассанж.

Так, по мнению основателя WikiLeaks, команда канцлера Германии Ангелы Меркель перед выборами заинтересована в росте популярности мнений об «угрозе» РФ, чтобы подвергнуть критике власти и политику Москвы.

Демократы США также хотят раскрутить понятие «угрозы», чтобы подкрепить свои оправдания за проигрыш на выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 ВВС России совершил наблюдательный полет над зданиями Пентагона, Белого дома и Конгресса США. Полет совершен в рамках Договора по открытому небу.