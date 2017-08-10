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Пожарные попали под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Политика

В оперативном командовании ДНР заявили о целенаправленном обстреле пожарного расчёта МЧС украинскими силовиками

Донецк, 10 августа 2017, 21:14 — REGNUM  Пожарный расчёт МЧС Донецкой Народной Республики попал под обстрел со стороны украинских силовиков при тушении возгорания на западной окраине Донецка, передаёт «Донецкое агентство новостей».

Как сообщили в оперативном командовании республики, инцидент произошёл вечером 9 августа.

«Подразделения ВСУ осуществили обстрел Петровского района Донецка. В результате обстрела произошло возгорание дома по улице Мамина-Сибиряка, 35. Прибывший пожарный расчёт также подвергся целенаправленному обстрелу со стороны украинской армии», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало. По словам представителя командования, повреждения получил пожарный автомобиль. Детали произошедшего уточняются.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что за последние сутки подразделения ВСУ 54 раза нарушили режим прекращения огня. В ходе обстрелов применялись артиллерия, миномёты, танки, БМП, БТР, гранатомёты и стрелковое оружие.

В общей сложности под огнём украинских силовиков оказались 22 прифронтовых населённых пункта республики и их окрестности.

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