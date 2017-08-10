Военные РФ и Сербии уничтожили «диверсионные группы» под Санкт-Петербургом

Москва, , 20:59 — REGNUM Более 500 военнослужащих России и Сербии приняли участие в совместных тактических учениях на полигоне «Кирилловский» в Ленинградской области, сообщили 10 августа в пресс-службе Западного военного округа.

Как отмечается, в ходе манёвров военнослужащие двух стран обменялись опытом и отработали взаимодействие при выполнении задач в рамках условных боевых действий. В частности, отрабатывалось уничтожение незаконных вооружённых формирований.

По данным пресс-службы Минобороны Сербии, российские и сербские военные осуществили переброску в назначенный район в условиях действия диверсионных групп и незаконных вооружённых формирований условного противника, отработали разведывательную деятельность в назначенной зоне, после чего обеспечили ликвидацию воздушно-десантных групп и комплексных отрядов противника.

Сообщается, что при проведении манёвров использовалось оборудование, вооружение и транспортные средства, которыми оснащены Вооружённые силы России.

«Помимо повышения уровня подготовки для выполнения специальных задач, целью учений также является повышение оперативной совместимости армий двух стран. Манёвры также представляют возможность гармонизировать стандарты для выполнения совместных тактических учений в будущем», — отметили в Минобороны Сербии.

Как сообщается, по завершении учений российские и сербские военнослужащие намерены провести совместный футбольный матч.