Бурджанадзе поедет «в Грузию из Грузии»

Тбилиси, , 20:40 — REGNUM Лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе подтверждает распространенную информацию о том, что хочет посетить Абхазию и Южную Осетию, но подчеркивает, что считает оба региона «Грузией» и «в Грузию поедет из Грузии». Так Бурджанадзе ответила на вопрос, с какой стороны она пересечет границы этих регионов — со стороны Грузии или со стороны России.

В то же время она не уточняет, когда именно планирует провести встречи с абхазами и осетинами, поясняя, что «устраивать ажиотаж вокруг этой информации рано».

«Это мое желание, которое я выражала не раз. Да, мой главный приоритет — встречи с абхазским и осетинским народами. Речь идет о восстановлении разрушенных мостов. Почему это вызвало возмущение? Наше правительство ничего, кроме молчания, не делает. И ни с кем мне не нужно ничего согласовывать, чтобы встретится с абхазами и осетинами. Но устраивать ажиотаж вокруг этой информации еще рано, так как в ближайшем будущем, в течение одного или двух месяцев поездку туда я пока не планирую», — заявила Бурджанадзе.