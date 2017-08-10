СК России опроверг версию Польши о взрыве на борту Ту-154 Качинского

Москва, , 19:53 — REGNUM Никаких признаков воздействия взрывчатых веществ на самолёт президента Польши Леха Качиньского, потерпевший крушение в 2010 году, обнаружено не было. Об этом 10 августа заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передаёт телеканал RT.

Таким образом представитель СК прокомментировала заявление польской правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы о том, что разрушения левого крыла самолёта якобы имеют следы взрыва.

«Абсолютно непонятно, на чём основываются эти очередные выводы польских экспертов», — сказала Петренко, подчеркнув, что баллистическая и взрывотехническая экспертизы, проведённые сразу после катастрофы, не выявили никаких признаков взрывчатых веществ.

Представитель СК также напомнила, что и российские, и польские специалисты ещё в 2011 году пришли к однозначному заключению, что именно столкновение с берёзой повлекло начало разрушения воздушного судна, никаких повреждений самолёта до этого момента не было.

Как сообщало ИА REGNUM, польский правительственный самолёт Ту-154М потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту воздушного судна находились президент Польши Лех Качиньский и члены польского правительства. Всего в авиакатастрофе погибли 96 человек.

В ходе расследования Межгосударственного авиационного комитета было установлено, что к аварии привело неподчинение экипажа самолёта требованиям диспетчера в сложных метеоусловиях.