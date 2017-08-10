В Екатеринбурге готовят пикет и митинг против муниципального фильтра

Екатеринбург, , 19:18 — REGNUM В Екатеринбурге выдвигавшийся на выборы губернатора Свердловской области адвокат Иван Волков намерен организовать массовый пикет и митинг против муниципального фильтра. Таким образом он намерен привлечь к проблеме внимание федеральных властей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Муниципальный фильтр, по моему мнению, является абсолютно неконституционным, нарушающим права всех нас с вами выбирать и быть избранными», — заявил Иван Волков.

Он считает, что если мероприятия получатся массовыми, то мнение участников будет услышано в Москве. Иван Волков подал уведомление в Департамент общественной безопасности Свердловской области о проведении 15 августа массового пикета на Площади 1905 года возле памятника В.И.Ленину и 22 августа митинга на этом же месте.

Также организатором мероприятий выступит сопредседатель партии «Российский Общенародный Союз» Евгений Артюх. Именно от партии РОС Иван Волков был выдвинут, но не сумел преодолеть муниципальный фильтр.

Напомним, что для прохождения муниципального фильтра в Свердловской области необходимо собрать от 126 до 132 подписей депутатов городских округов в не менее чем 54 муниципалитетах региона. Ранее о невозможности прохождения муниципального фильтра заявлял глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, который также выбыл из предвыборной гонки.

Изначально свои кандидатуры на выборы главы Свердловской области выдвинули 11 претендентов. Шесть из них прошли муниципальный фильтр. Именно они продолжат борьбу за высокий пост. Сами выборы состоятся в единый день голосования — 10 сентября.

Отметим, что ранее ряд депутатов городских округов Свердловской области высказались в поддержку муниципального фильтра. Так, депутат городского округа Заречный Сергей Евсиков убеждён, что пройти процедуру муниципального фильтра может любой, кто действительно хочет идти на выборы. По мнению депутата: «кто хочет, ищет возможности, кто нет — оправдания».

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В свою очередь, депутат городского округа Карпинска Алексей Брянцев также убеждён в необходимости муниципального фильтра, который, по его словам, позволяет понять перспективы кандидата и легитимировать его участие в выборах.

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