Патрушев провел переговоры с главой германской контрразведки

Москва, 10 августа 2017, 19:09 — REGNUM Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел встречу с президентом Федерального ведомства по защите конституции Федеративной Республики Германия Хансом-Георгом Маассеном. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
Сообщается, что Патрушев и Маасен обсудили сотрудничество между Россией и Германией в борьбе с терроризмом.
«Николай Патрушев и Ханс-Георг Маассен обсудили российско-германское сотрудничество на антитеррористическом направлении», — сказано в заявлении.
Встреча прошла в Москве.
Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ занимается в том числе контрразведывательной деятельностью на территории Германии.