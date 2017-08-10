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Патрушев провел переговоры с главой германской контрразведки

Политика

Встреча прошла в Москве

Москва, 10 августа 2017, 19:09 — REGNUM  Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел встречу с президентом Федерального ведомства по защите конституции Федеративной Республики Германия Хансом-Георгом Маассеном. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Сообщается, что Патрушев и Маасен обсудили сотрудничество между Россией и Германией в борьбе с терроризмом.

«Николай Патрушев и Ханс-Георг Маассен обсудили российско-германское сотрудничество на антитеррористическом направлении», — сказано в заявлении.

Встреча прошла в Москве.

Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ занимается в том числе контрразведывательной деятельностью на территории Германии.

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