Патрушев провел переговоры с главой германской контрразведки

Москва, , 19:09 — REGNUM Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел встречу с президентом Федерального ведомства по защите конституции Федеративной Республики Германия Хансом-Георгом Маассеном. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Сообщается, что Патрушев и Маасен обсудили сотрудничество между Россией и Германией в борьбе с терроризмом.

«Николай Патрушев и Ханс-Георг Маассен обсудили российско-германское сотрудничество на антитеррористическом направлении», — сказано в заявлении.

Встреча прошла в Москве.

Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ занимается в том числе контрразведывательной деятельностью на территории Германии.