Мордовия стала лидером по динамике социально-политической устойчивости

Саранск, , 19:01 — REGNUM Мордовия и Тюменская область делят первое место в России по динамике развития в группе регионов с максимальной социально-политической устойчивостью. Таковы результаты исследования фонда «Петербургская политика» по итогам июля.

На высокую оценку повлияло сразу несколько событий в экономической жизни Мордовии. Прежде всего, это обсуждение врио главы Республики Мордовия Владимиром Волковым и вице-президентом холдинга «Евроцемент груп» Кузьмой Григориадисом перспектив дальнейшего развития ПАО «Мордовцемент».

За прошедшие два года удалось обновить или модернизировать почти все производственные мощности предприятия, увеличить производительность труда в два раза, принять масштабный план перспективной добычи сырья и повышения его качества, сделать более удобной и эффективной транспортную логистику на территории предприятия.

Не осталось без внимания подписание Владимиром Волковым соглашения с корпорацией «Сан ИнБев» о развитии и поддержке программы Smart Barley, позволяющей выращивать высококачественный ячмень с использованием новых технологий и агропрактик.

Владимир Волков, выступая на церемонии подписания документа, подчеркнул, что в Мордовии в компании «Сан ИнБев» работают 300 человек, которые получают зарплату в 2 раза выше, чем в среднем по республике. «Мы всегда приводим это в пример руководителям других предприятий», — сказал Владимир Волков.

Среди других заметных событий июля — поставка ГУП РМ «Лисма» оборудования для выпуска ламп в Республику Бурунди в рамках проекта по созданию совместного российско-африканского производства и регистрация на базе АО «Агрофирма «Октябрьская» в Лямбирском районе первого в регионе племенного репродуктора по разведению и выращиванию птицы.

Кроме этого, республика заняла пятое место в стране по темпам роста экономики в 2016 году по оценке Минэкономразвития России.