МИД России призвал власти Венесуэлы начать переговоры с оппозицией

Москва, , 18:34 — REGNUM Министерство иностранных дел России считает, что правительство Венесуэлы должно начать прямые переговоры с оппозицией с целью поиска путей выхода из политического кризиса в стране. Соответствующее заявление распространила 10 августа пресс-служба российского ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Альтернативы проведению прямых ответственных переговоров между правительством и оппозицией нет. Мир в Венесуэле по-прежнему зависит от готовности всех сторон вернуться к диалогу в рамках конституции, без постороннего вмешательства, в политическом русле примирительных усилий в интересах формирования объединительной повестки дня», — заявляют в МИД России.

По мнению российской стороны, ближайшим ориентиром, к которому «надо подойти в обстановке взаимодействия», является запуск избирательной кампании по проведению в Венесуэле региональных выборов 10 декабря.

Как считают в МИД, состоявшиеся в Венесуэле выборы в Конституционное собрание заложили «основы новых институциональных рамок внутриполитической жизни страны, открывающих возможности продвижения Венесуэлы к стабилизации».

«В этих обновлённых условиях, как никогда, важен сигнал со стороны международного сообщества о поддержке мирного пути урегулирования затянувшегося там кризиса через установление атмосферы доверия и возобновление прямого диалога между противоборствующими сторонами. К сожалению, нередко мы видим обратное», — констатируют в ведомстве.

В МИД обращают внимание, что «некоторыми внутри‑ и внешнеполитическими силами», вопреки их призывам к «демократизации» идущих в Венесуэле процессов, «по-прежнему продвигается деструктивная линия на демонтаж формирующегося диалогового инструментария и, по сути, на отбрасывание ситуации к изначальным тупиковым позициям».

Подчёркивается, что именно так российская сторона рассматривает односторонние санкционные меры в отношении Венесуэлы, предпринятые рядом стран. «Не думаем, что такие действия работают на созидательные цели», — заключают в российском ведомстве.

Напомним, в Венесуэле с апреля 2017 года продолжается противостояние между контролируемым оппозицией парламентом и правительством Николаса Мадуро. В ходе акций протеста, сопровождающихся массовыми беспорядками и столкновениями с полицией, погибли более ста человек, около двух тысяч человек пострадали.

В конце июля по инициативе Николаса Мадуро состоялись выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы. Новый орган, который будет выполнять роль учредительного собрания, имеет практически неограниченные полномочия по реорганизации основных институтов Венесуэлы и должен подготовить внесение изменений в конституцию страны.