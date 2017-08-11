Католическое СМИ раскрыло секрет популярности «Звездных войн»

Ватикан, , 01:10 — REGNUM Сорок лет в этом году исполняется с выхода в свет знаменитого сериала «Звездные войны». С тем, какое отражение нашел этот фильм в издании Catholic Herald (Лондон), а также с другими публикациями католических СМИ знакомит обзор редактора ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Огромная популярность сериала «Звездные войны», начавшегося как малобюджетная кинокартина, в успех которой мало кто верил, продолжает вызывать интерес исследователей. С точки зрения Catholic Herald, ларчик открывается просто — фильм сосредоточен на самых глубоких человеческих драмах. Рассказ о любви, жертвенности и отцовстве, противостоящих трагедии ненависти, доминирования и тирании. Судьба главного героя ведет его тропой самопознания и обнаружения собственной традиции, которая должна привести его к неизвестному отцу. На этом пути рыцарь джедай, которым становится юный Анакин Скайвокер, должен сохранить идеалы чести, долга и жертвы, обязательство служить благу всех, противопоставляя себя тем, кто ведом волей к власти.

«Звездные войны» вновь задают своему зрителю гегелевский вопрос — является ли двигателем истории борьба между теми, кто был господами, и теми, кто был рабами. Милосердие и сострадание, проявленное сыном Анакина Люком, спасает его из бездны зла и тирании, в которую тот погрузился.

О других темах католической прессы читайте в обзоре: «Поездка госсекретаря Ватикана в Москву — это мужественный поступок»

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