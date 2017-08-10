Антитеррористические учения прошли в районе железной дороги в обход Украины

Воронеж, , 17:47 — REGNUM В Воронежской области в районе села Кантемировка региональным оперативным штабом проведено плановое антитеррористическое учение. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Воронежской области.

Сообщается, что основной целью данных учений стала оценка эффективности принимаемых мер по предупреждению, пресечению и минимизации последствий террористического акта в приграничном населенном пункте региона. Стоит отметить, что Кантемировка расположена недалеко от украинской границы.

Также целью учений была практическая отработка межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористических мероприятий и вариантов пресечения теракта.

Согласно легенде учений, группа условных вооружённых террористов, передвигаясь на легковом автомобиле через железнодорожный переезд перегона Кантемировка — Журавка, открыли огонь при попытке остановки их сотрудниками ДПС. Далее по плану учений, условные террористы укрылись в жилом массиве рабочего посёлка Кантемировка.

Террористы взяли заложников в здании профессионального училища №46 и под угрозой совершения дальнейших резонансных террористических атак выдвинули неприемлемые политические требования.

Для пресечения террористического акта и обезвреживания условных террористов руководитель оперативного штаба в Воронежской области — начальник регионального УФСБ России отдал приказ о приведении в боевую готовность группировки сил и средств оперативного штаба в Воронежской области, в частности, УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, 20 Армии, Росгвардии, УФСИН, ЮВ ЛУ МВД, ЦССИ ФСО, представителей органов исполнительной власти Воронежской области и местного самоуправления. Весь поднятый по тревоге личный состав незамедлительно приступил к реализации необходимых мероприятий.

Рабочий поселок Кантемировка был оперативно блокирован, осуществлено оцепление и фильтрационные мероприятия. Правоохранители организовали переговорный процесс с террористами, а затем провели силовое уничтожение группы боевиков.

Также были реализованы мероприятия по ликвидации угрозы взрывов, оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Все цели данных учений были достигнуты, задачи выполнены в полном объеме.

Напомним, учения проходили в непосредственной близости от границы Украины, власти которой занимают крайне враждебную позицию по отношению к Российской Федерации. Украинская военная разведка уже несколько раз забрасывала диверсионные группы в российский Крым с целью организации террористических актов.

Кроме того, в районе проведения учений недавно была пущена в строй новая железнодорожная ветка в обход Украины, которая имеет стратегическое значение. Теперь железнодорожное сообщение между Воронежской и Ростовской областями осуществляется по российской территории в полном объеме.