Политическая жизнь Киргизии бьет ключами. Тюремными

Бишкек, , 05:05 — REGNUM Громкие судебные разбирательства, всколыхнувшие СМИ Киргизии в первую неделе августа, освещает в своей статье редактор ИА REGNUM Григорий Михайлов.

Обвиняемый в крупной взятке лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текибаев полностью отрицает свою вину и заявляет, что его просто оклеветали. Члены бывшего Временного правительства Киргизии, включая экс-президента Розу Отунбаеву, выступили в защиту киргизского бизнесмена и политика, называя уголовное дело, возбужденное против него, политически мотивированным.

Много запутанных моментов остается в этом деле, которое приобрело крупный политический вес в преддверии президентских выборов. Конечно же, начавшееся судебное разбирательство является серьезным ударом по Текибаеву лично и возглавляемой им оппозиционной партии. Текибаев не одинок в постигшем его уголовном преследовании.

В то время как внимание общественности было приковано к разбирательству его дела, в столице Киргизии состоялись еще два судебных заседания, на которых несколько других оппозиционных политиков были приговорены к длительным тюремным срокам. Так, экс-министр финансов Марат Султанов получил 10 лет, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бекбалот Талгарбеков — 14 лет, столько же — политический деятель Торобай Колубаев. А Садыр Жапаров, депутат республиканского парламента, обвиненный в том, что взял в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева, приговорен к 11,5 года лишения свободы.

Подробности о политической жизни Киргизии читайте в статье: «Аферист и стервятник»: Киргизия в зеркале СМИ

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