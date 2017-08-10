Эмилия Никитенко, , 17:51 — REGNUM

До выборов в Законодательное собрание Краснодарского края остаётся ровно месяц. Количество зарегистрированных претендентов, которые будут бороться за депутатские мандаты в новом шестом созыве, озвучено, как и названия партий, от которых они будут баллотироваться.

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Каковы прогнозы?

Политическая борьба на выборах в краевой парламент развернётся между кандидатами от пяти партий.

«Именно такое скудное политическое меню ожидает кубанцев на, возможно, ключевых региональных выборах. Стоит ли удивляться, что явка избирателей год от года снижается и интерес к выборам падает. Возможно, 10 сентября нас ожидает новый антирекорд явки. Большинство людей просто проголосуют ногами и не придут на выборы», — считает координатор краевого отделения движения в защиту прав избирателей «Голос» Давид Канкия.

Сокращение количества партий, участвующих в выборах (в предыдущих выборах в Законодательное собрание Краснодарского края в 2012 году участие принимали 16 партий самого разного идеологического спектра) эксперт объясняет введением запретительного трёхпроцентного барьера, административным давлением и общим упадком партийной системы.

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Аналогичная ситуация сложилась и с кандидатами-одномандатниками. В 2012 году в среднем на один избирательный округ приходилось 7,6 кандидатов, причем среди них были и мощные самовыдвиженцы, а сейчас на округ приходится 4,9 кандидата, все от тех же пяти допущенных партий.

«А три самовыдвиженца, которые якобы смогли собрать подписи, являются действующими депутатами Законодательного собрания от партии «Единая Россия» — Николай Кравченко ОИК 25, Владимир Верстунин — ОИК 27 и Виктор Тепляков — ОИК 34. Причем по всем трем округам кандидатов «Единой России» не будет», — поясняет эксперт.

«Как в этой ситуации поведут себя организаторы выборов, и не возникнет ли у них искус повысить явку на Кубани незаконными или полузаконными способами, мы увидим 10 сентября», — отмечает Давид Канкия.

Велики ли шансы?

Как отмечает политтехнолог, публицист Александр Топалов, «напряжение между партиями и кандидатами растёт в арифметической прогрессии по мере приближения даты голосования».

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По словам эксперта, давать точные прогнозы по исходу выборов пока рано — впереди самый активный месяц агитации, который может изменить расклады.

«На данный момент прогноз по распределению мест в парламенте может колебаться в пределах 3−5 мандатов для ЛДПР и 3−4 для КПРФ», — говорит Топалов.

Он не исключает и попадания в новый состав кубанского парламента представителей «Справедливой России»: «Для этого есть все шансы у нынешнего лидера краевого отделения Дениса Хмелевского, который в настоящий момент ведет активную избирательную кампанию в непростом округе, где он соперничает с активным и молодым кандидатом от КПРФ Иваном Жилищиковым».

В неучастии в выборах партии «Яблоко» Александр Топалов политической подоплёки не видит — «отказ в регистрации партиям «Родина» и «Яблоко» находится полностью в правовом поле», цитирует «Клуб регионов» слова эксперта.

«В общей сложности мы наблюдаем достаточно конкурентную кампанию, о конечных итогах которой говорить пока рано, но все текущие диспозиции партий и кандидатов в целом уже сложились в единую картину», — заключил политтехнолог.

Штиль или буря

Будут ли сотрясать Кубань громкие скандалы в оставшийся до выборов месяц или всё пройдёт тихо и гладко?

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«В целом предвыборную ситуацию в регионе можно охарактеризовать как спокойную. Пять партий зарегистрировали свои списки в избирательной комиссии. В этих выборах к традиционным парламентским партиям добавляется партия «Коммунисты России». Настоящая предвыборная гонка только начинается. Ситуация достаточно спокойная, без громких скандалов», — поделился мнением главный редактор интернет портала Краснодарского края «ЮГА.ру» Антон Смертин.

Кто в фаворе

Львиная доля мест в Законодательном собрании Краснодарского края достанется представителям партии «Единая Россия». В этом уверен главред издания «Юга.ру» Антон Смертин.

«Также будут места, которые поделят между собой представители парламентской оппозиции. Такой монополии, какая была в прошлом составе Заксобрания, когда там были только коммунисты-оппозиционеры, в этом году не будет», — добавил эксперт.

Согласно данным социологического исследования, которое недавно проводил «Центр прикладной социологии и политологии», почти треть респондентов (из 1,2 тыс. опрошенных) выразили готовность проголосовать на грядущих выборах в кубанский парламент за «Единую Россию», за ЛДПР — 9,3%, за КПРФ — 8,7% и 3,1% — за «Справедливую Россию». Почти 40% до сих пор не определились, за кого они будут голосовать.

На момент опроса, по приведённым руководителем Центра Геннадием Подлесным цифрам, максимальная явка могла составить 42%, однако уже ко дню выборов этот показатель может вырасти до 52−58%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году число парламентариев в Законодательном собрании сократится со 100 до 70. В выборах 10 сентября 2017 года намерены принять участие 408 кандидатов от пяти партий и 168 самовыдвиженцев.

На выборах в кубанский парламент 2012 года явка составила почти 40%. Оправдаются ли прогнозы экспертов на активность избирателей в нынешней кампании, покажет время.

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