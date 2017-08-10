В Петербурге почтили память Анатолия Собчака

Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака. 10 августа Анатолию Собчаку исполнилось бы 80 лет. К могиле первого мэра на Никольском кладбище сегодня возложили цветы, там состоялась поминальная служба, передает корреспондент ИА REGNUM. От президента России Владимира Путина был передан букет бордовых роз через полпреда в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пришел с красными цветами.

«Имя этого замечательного человека будет жить в памяти многих поколений петербуржцев», — сказал градоначальник. В церемонии участвовали вдова первого мэра Людмила Нарусова, почетный гражданин Петербурга Олег Басилашвили, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Людмила Нарусова поблагодарила всех петербуржцев, что пришли на панихиду.

Цветы сегодня возложили и к памятнику Собчаку на Васильевском острове. Кроме того, на Невском проспекте открылась выставка работ бывшего фотографа Собчака Валерия Лозовского, который сейчас возглавляет фонд «Петербургская фотолетопись».

Накануне Георгий Полтавченко доложил о готовящихся мероприятиях президенту Владимиру Путину, заметив, что город отметит юбилей первого мэра «без помпы», потому что родные Анатолия Собчака не настаивали на больших торжествах.

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру с кандидатской диссертацией на тему «Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда действием источника повышенной опасности». Преподавал в Ленинградской специальной школе милиции МВД СССР.

С 1973 года работал в ЛГУ на кафедре гражданского права. В 1989 году Собчака избрали народным депутатом, он вошел в состав Верховного совета СССР. Возглавил подкомитет по хозяйственному законодательству. В апреле 1990-го был избран депутатом Ленсовета и спустя месяц возглавил и его. 12 июня 1991 года стал мэром Ленинграда, которому в том же году вернули историческое имя — Санкт-Петербург.

Перевыборы проиграл своему заместителю Владимиру Яковлеву в 1996 году, был обвинен в коррупции и уехал из страны. С 1997 по 1999 год жил в Париже, но затем вернулся. В начале 2000 года стал доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. В том же году скончался в ходе поездки по делам избирательной кампании.