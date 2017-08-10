The Independent: Риторика Трампа – сама по себе. А к делу не относится

Лондон, , 17:13 — REGNUM Может ли Северная Корея начать ядерную войну против США? — задается вопросом корреспондент британской The Independent Эндрю Гриффин. К поиску ответа и составлению возможного сценария будущего журналист привлекает нескольких авторитетных британских экспертов.

«Пхеньян пообещал тысячекратно ответить на любую атаку США. Грозит ли это планете третьей мировой войной? — будоражит воображение читателей журналист и тут же пытается их успокоить. — Эксперты считают, что нет, но дают при этом понять, что мы легко можем оказаться внутри глобального конфликта».

Автор подчеркивает, что с одной стороны в северокорейской риторике нет ничего нового, за исключением «повышения градуса» противостояния. Причиной этого явления, считает Гриффин, является Трамп, «воинственность которого в какой-то степени похожа на манеру изъяснения главы КНДР. Но даже голос президента США, хоть он и главнокомандующий — это всего лишь один голос из множества голосов в Белом доме. Госсекретарь Рекс Тиллерсон уже сообщил американцам, что угрозы нет, они могут спать спокойно, а Трампу приходится разговаривать в таком конфронтационном тоне, потому что Ким Чен Ын понимает именно такие выражения».

Читайте также: «Трамп проморгал КНДР из-за высокомерия. Теперь придется договариваться»

Экспертов, привлеченных Гриффином для написания общей «картины маслом» американо-северокорейского кризиса, беспокоит, в принципе, только «слишком раскованная риторика главы Белого дома» и они опасаются, что «северокорейцы могут не понять, что в словах Трампа — просто бахвальство и ничего более. Хозяин Овального кабинета — здравомыслящий человек, вряд ли ему придет в голову действительно нападать на Северную Корею».

Резкая риторика, по мнению опрошенных корреспондентом специалистов, «наоборот, успокаивает: если бы Трамп действительно имел план нападения на КНДР, он бы точно похвастался этим. Или по крайней мере, повел какие-то разговоры о возможном нападении на Пхеньян».

«Пока Дональд Трамп у власти, риторика Белого дома будет свидетельствовать только об одном. О том, что она есть. Относительно того, какой она несет в себе смысл — это уже другой вопрос», — заключает Гриффит.

Читайте также: «Россия ведет двойную игру в отношении Северной Кореи»