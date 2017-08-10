В Грузии ушли в отставку два губернатора

Тбилиси, , 17:04 — REGNUM

В Грузии ушли в отставку сразу два губернатора — главы администраций регионов Гурия и Рача-Лечхуми-Квемо Сванети Гия Салуквадзе и Папуна Маргвелидзе. Как заявил на заседании правительства 10 августа премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, новых губернаторов этих регионов он представит через несколько дней. Премьер выразил Гие Салуквадзе и Папуне Маргвелидзе благодарность за проделанную работу и заявил, что отныне страна вступает в новую фазу развития, поэтому такие изменения вполне естественны.

«Мы вступаем в новую фазу, когда перед нами стоят новые вызовы, у нас амбициозный план пространственного развития, поэтому такие изменения вполне естественны. Хочу выразить очень большую благодарность Гие Салуквадзе и Папуне Маргвелидзе за хорошую работу. Они очень хорошие люди, они члены нашей команды и продолжат работу в нашей команде уже на других позициях», — заявил премьер-министр.

Оппозиция увязала отставку губернаторов с приближающимися местными выборами, на что ответил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который категорически опроверг какую-либо связь этого факта с выборами. Он пояснил, что ответственность за кадровые изменения несет правительство, и назвал такие изменения обычным явлением.

«Кадровые изменения — это обычное явление. Процесс очень динамичный как в правящей системе, так и в политике. В Грузии закончилось то время, когда губернаторы играли роль комиссаров в своих регионах и были прямо и очень грубо вовлечены в избирательные процессы. Сегодня этому положен конец. И эти отставки с предвыборными процессами не связаны», — заявил Ираклий Кобахидзе.