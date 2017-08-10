Евросоюз ввёл новые санкции против Северной Кореи

Брюссель, , 16:57 — REGNUM Европейский союз расширил санкции против КНДР в ответ на новые ракетные испытания Пхеньяна. Об этом говорится в документе, распространённом 10 августа пресс-службой Совета ЕС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщается, в санкционный список дополнительно включены девять физических лиц и четыре организации, в числе которых — государственный Банк внешней торговли КНДР.

Санкции предусматривают запрет на въезд в Европейский союз, а также замораживание активов фигурантов списка. Кроме этого, дополнительные меры вводятся с учётом принятой ранее Советом безопасности ООН резолюции о новых санкциях против Пхеньяна, говорится в сообщении.

«В результате принятого решения общее число лиц, находящихся под ограничительными мерами против КНДР, увеличивается до 62 человек и 50 организаций, обозначенных ООН. В дополнение к этому 41 человек и 7 организаций определены Европейским союзом», — указывается в релизе.

Напомним, днём ранее официальный представитель главы дипломатии ЕС Катрин Рэй заявила, что Европейский союз продолжит оказывать давление на КНДР, с тем чтобы склонить Пхеньян к выполнению международных обязательств, «в том числе через санкции ООН и самостоятельные санкции».

Пр этом Рэй отметила, что Пхеньяну следует скорейшим образом начать «заслуживающий доверия и значимый диалог с международным сообществом», результатом которого должна стать «полная, бесповоротная и подконтрольная денуклеаризация Корейского полуострова».

Как передавало ИА REGNUM, 5 августа Совет Безопасности ООН единогласно одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи в ответ на последние испытания баллистических ракет Пхеньяном. Санкции предусматривают, в частности, запрет на импорт из КНДР угля, железа, руды, свинца и морепродуктов, поставки которых играют значительную роль в экономике страны, а также заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР.

Напомним, в июле КНДР осуществила два успешных запуска баллистических ракет «Хвасон-14», которые Пхеньян назвал межконтинентальными. США, Южная Корея и Япония также отнесли ракету «Хвасон-14» к межконтинентальным. Между тем, по данным российских военных, речь идёт о ракете средней дальности.