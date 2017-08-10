Le Figaro: С таким торсом «собиратель русских земель» Путин непобедим

Париж, , 15:57 — REGNUM «Никаких торжеств по поводу 18-летия пребывания Владимира Путина у руля России вчера не было, — пишет корреспондент французской Le Figaro Эммануэль Гриншпан, имея в виду дату назначения нынешнего российского лидера председателем правительства РФ в 1999 году [и. о. председателя правительства РФ с 9 августа 1999 года]. — Президенту России и его окружению не до праздников, они заняты совершенствованием механизма, позволяющего им превращать международное давление на режим в тотальный контроль общественного мнения внутри страны».

«Методика управления страной и манера удержания власти в руках была намечена еще в 2012 году, когда Путин заступал на президентский пост на шестилетний срок, — делится автор секретами с читателем. — Громогласных заявлений о том, что он не нуждается в советниках, политологах и прочих экспертах тогда не прозвучало, но президент своим дальнейшим поведением показал, на что он делает ставку. Недельной давности фотосессия с демонстрацией мускулов в очередной раз подтвердила то, что агитировать население за свою кандидатуру Путин предпочитает брутальными методами. Один из них — демонстрация отличной физической формы, другой — создание облика «собирателя русских земель» (Крым тому подтверждение)».

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«Хотя Путин и не дал пока согласия выставить свою кандидатуру на новых выборах, никто не сомневается, что он вновь будет баллотироваться в президенты и унаследует кресло главы государства у себя самого, — утверждает журналист. — Путину к моменту окончания нового президентства будет 72. На год меньше, чем было Сталину, и на три — чем Брежневу, когда они умерли. Но выглядеть он будет несравнимо лучше них. То есть, теоретически рассуждая, Владимир Путин может продолжить руководить государством, доведя срок своего правления до 30 и даже 35 лет».

«По всей видимости, Россия в дальнейшем будет идти по пути ужесточения цензуры, усиления контроля над интернетом и все более активного развития военно-промышленного комплекса. Отношения с Западом сохранят напряженность, может быть несколько меньшую, чем сейчас, но на уровень взаимопонимания, существовавшего между Западом и Востоком в 2012—2014 годах (до Крымского кризиса), они никогда не вернутся», — резюмирует Гриншпан, соглашаясь с мнением некоторых «российских экспертов и политологов».

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