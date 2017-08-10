АрМИ-2017: в конкурсе «Верный друг» победила Россия

Москва, , 15:42 — REGNUM Сегодня, 10 августа, в центре служебного собаководства в Дмитровском районе Подмосковья завершился самый экзотический международный конкурс — «Верный друг». Конкурс проходит в рамках проведения Армейских международных игр-2017, сообщили в Минобороны РФ.

В соревнованиях принимали участие военные кинологи из Египта, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и России.

В военном ведомстве отметили, «Верный друг» — единственное мероприятие на АрМИ-2017, где вместе с военнослужащими, вооружением и военной техникой соревновались служебные собаки.

По результатам международного кинологического конкурса «Верный друг» среди команд победителем стала сборная команда Российской Федерации.

В ходе напряженной борьбы второе место разделили сборная команда республики Беларусь и сборная команда республики Казахстан.

Третье место заняла сборная команда республики Узбекистан.

Приз зрительских симпатий получил рядовой Жавлон Низомов со служебной собакой породы бельгийская овчарка по кличке «Гранд Алюр Джус» из Республики Узбекистан.

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Напомним, в отборочных этапах конкурса в ВС РФ принимали участие 47 команд и более 200 расчетов военных кинологов. Всего в современной российской армии более 3000 тысяч служебных собак продолжают нести службу в видах и родах войск на всей территории Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, международные военные игры АрМи-2017 проходят с 29 июля по 12 августа на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая. В Казахстане уже состоялось закрытие игр Армии-2017.

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