Польские евреи боятся изгнания из Польши

Варшава, , 15:13 — REGNUM Польские евреи выразили опасение в связи с ростом уровня антисемитизма в Польше, передает портал Dziennik.pl. Об этом говорится в письме президенту правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), которое подписали президент Союза еврейских общин Польши Леслав Пишевский и президент Еврейской общины Варшавы Анна Чипчиньская. В нем они просят Качиньского решительно осудить подобное поведение, в том числе со стороны политиков.

«С большой тревогой мы отмечаем в последние месяцы обострение антисемитских настроений в Польше, использование брутального языка и поведения, направленных против нашего сообщества, — сообщается в послании. — Особое негодование вызывают у нас события последних дней, которые пробуждают опасения, что мы живем в менее безопасной для нас действительности».

Пишевский и Чипчиньская обращают внимание президента PiS на присутствие на государственных торжествах Национально-радикального лагеря (ONR) с «фашистскими лозунгами», твит левоцентристского политика Магдалены Огурек с нападками на сенатора Марека Боровского (в нем Огурек спрашивает его о смене фамилии с Бермана на Боровского — ИА REGNUM ) и твит депутата Сейма от «Права и Справедливости» Богдана Жоньца со словами «почему среди сторонников абортов так много евреев, несмотря на Холокост?» Упомянут и недавний инцидент с избиением под Варшавой израильского футболиста.

Авторы письма заключают: «На все это нет нашего согласия. Польша — это наш дом, мы не хотим чувствовать себя в нем лишними, но все чаще и чаще испытываем такое ощущение… Мы опасаемся за нашу безопасность и за наше будущее в Польше, мы не хотим повторения 1968 года (год изгнания евреев из Польши вследствие антисемитской кампании, развязанной первым секретарем ЦК Польской объединенной рабочей партии Владиславом Гомулкой — ИА REGNUM )».