Четверг, 10 Августа 2017 года
15:27:08 МСК

Забайкальский край борется с пожарами устаревшими методами — СП

Политика

Не установлена ответственность за тушение пожаров в лесах и степях

Ново-Огарево, Московская область, 10 августа 2017, 14:56 — REGNUM  Действующие лесные планы в Забайкальском крае уже давно устарели, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Конечно, те лесные планы, которые действуют пока еще на сегодняшний день в Забайкальском крае, уже давно устарели. Это планы 2008 года, они не соответствуют лесным регламентам», — отметила Голикова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Профилактические работы — облеты территории и все, что необходимо, расчистки дорог, расчистки лесов — к сожалению, вынуждена это констатировать, на надлежащем уровне не проводились», — указала она.

Голикова обратила внимание Путина на то, что «сегодня на законодательном уровне не установлена ответственность за тушение пожаров в лесах и степных пожаров, на сегодняшний день никто ответственности за это не несет».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары-2017