США наращивают санкции против Венесуэлы

Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Правительство США объявило о новом пакете санкций против венесуэльских чиновников, в том числе Адана Чавеса, брата покойного президента Уго Чавеса, в качестве нового знака давления на Каракас после учреждения Национальной конституционной ассамблеи, которую они считают «нелегитимной», сообщает El Periódico.

«Президент (Венесуэлы Николас) Мадуро открыл эту незаконную Ассамблею для дальнейшего укрепления своей диктатуры и продолжает ужесточать контроль над страной», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Мнучин подчеркнул, что США будут поддерживать венесуэльский народ «против тирании, пока мирная и процветающая демократия не будет восстановлена».

Санкции, замораживающие активы, которые венесуэльские чиновники могут иметь в США, и запрет на финансовые операции с ними объявили через неделю после того, как Вашингтон включил в свой международный «черный список» Николаса Мадуро.

В список персон, попавших под санкции, вошел бывший министр культуры Адан Чавес, брат покойного лидера Боливарианской революции Уго Чавеса.

Кроме того, они также включают бывшего губернатора штата Карабобо Франциско Амелича, бывшего министра сельского хозяйства Эрику Фариас и других высокопоставленных чиновников.

Все они в настоящее время являются членами Учредительного собрания, избранного 30 июля и собравшегося на первую сессию 4 августа, которое стремится реформировать Конституцию и пересмотреть институциональный порядок в Венесуэле.

В настоящее время, однако, министерство финансов США пока еще не применяет прямых санкций в отношении нефтяного сектора, ядра венесуэльской экономики, таких, как запрет на импорт нефти.

Напомним, правительство Николаса Мадуро, удержавшись у власти за почти 4 месяца непрерывных внутренних протестов и международного давления, пока не может справиться с затяжным экономическим кризисом, в который все глубже погружается страна, с экономическим спадом и инфляцией, которая к концу 2017 года может превысить 700%.

Основная проблема для Каракаса, производящего около 2 млн баррелей нефти в сутки, заключается в том, что почти 40% добытого «черного золота» продается в США, от чего страна получает необходимую иностранную валюту для финансирования Боливарианской революции.

По мнению венесуэльских экспертов, в такой ситуации страна может стать «пешкой» «на геополитической шахматной доске», где отмечается напряженность между США и европейскими партнерами, с одной стороны, и между США и Китаем и Россией с другой.

Как Россия, так и Китай поддерживают Мадуро и получают от 500 тыс. до 650 тыс. баррелей в день венесуэльской нефти в счет кредитов, предоставленных Москвой и Пекином для облегчения положение экономики Венесуэлы.

Между тем на Венесуэлу нарастает региональное давление. На встрече в Лиме, организованной президентом Перу Педро Пабло Кучински, 8 августа четырнадцать министров иностранных дел стран Латинской Америки, в том числе Бразилии, Перу, Аргентины и Мексики, вновь подтвердили, что они не признают ни единого решения Учредительного собрания Венесуэлы и считают оппозиционный парламент единственной легитимной законодательной властью в стране.