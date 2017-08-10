Удальцов возложил вину за аресты митингующих на Навального и Пономарева

Москва, , 14:31 — REGNUM Оппозиционер Алексей Навальный и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев виновны в «сознательной провокации» во время протестных акций в 2012 году. Об этом, как передает НТВ, сообщил оппозиционер Сергей Удальцов на первой после освобождения пресс-конференции.

«Пономарев бегал и говорил, что надо прорывать (цепь полиции), — говорит Удальцов. — За день до этой акции Навальный предлагал посадить людей перед кинотеатром «Ударник». Нельзя заведомо подставлять людей под аресты».

Оппозиционер также добавил, что даже если Навальный станет кандидатом в президенты РФ, то он не будет за него голосовать.

«Это его (Навального) позиция — выдвигаться в президенты, но он не мой кандидат, — говорит Удальцов. — Но выйти против коррупции — всегда пожалуйста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа оппозиционер Сергей Удальцов, осужденный за организацию беспорядков на Болотной площади в Москве, вышел на свободу после 4,5 лет заключения в колонии.

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