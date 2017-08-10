Боевики ИГИЛ* взяли ответственность за убийство полицейских в Египте

Каир, , 14:25 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за убийство полицейских в египетской провинции Северный Синай, сообщает 10 августа Associated Press.

Нападение, совершенное 9 августа в городе Эль-Ариш, привело к гибели четырех полицейских.

В настоящее время правительственные войска проводят спецоперацию по поимке преступников, устроивших засаду сотрудникам полиции. Причастность боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не подтверждена.

Египетская провинция Северный Синай является местом концентрации террористических группировок, в частности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), здесь происходят регулярные нападения на сотрудников правопорядка.

Активные боевые действия вспыхнули в 2011 году, катализатором их стала так называемая «Арабская весна», а затем пришествие к власти в Египте «Братьев мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После того, как в 2013 году военные вернули себе контроль над правительством, борьба с террористами в Северном Синая перешла в активную фазу.

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