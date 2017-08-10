Скандал под Челябинском: кандидаты в депутаты пригрозили голодовкой

Роза, Челябинская область, , 15:28 — REGNUM В Челябинской области — скандал на выборах совета депутатов посёлка Роза. Кандидаты от оппозиции и самовыдвиженцы обвиняют местные власти в давлении и требованиях снять свои кандидатуры с выборов. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM экс-глава Розы, а ныне один из кандидатов в депутаты совета Дмитрий Андреев.

«Действующие власти района (Коркинского — ИА REGNUM ) и поселения оказывали давление на зарегистрированных кандидатов в депутаты розинского поселения, предлагали сняться с выборов, в противном случае они могли бы лишиться работы», — пояснил Андреев ситуацию в Розе Дмитрий Андреев.

Кандидаты в депутаты, жители поселка Роза, работают в разных местах, но в основном это муниципальные предприятия. Поэтому угроза увольнения была вполне реальной.

Ответом на это давление стали письма кандидатов в правоохранительные органы и в ЦИК, а также угрозы объявить голодовку. Об этой протестной акции они заявили 7 июля. Предварительно начало голодовки было назначено на — 17 августа 2017 года.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обратилась к председателю Челябинской областной избирательной комиссии Сергею Обертасу с просьбой разобраться в происходящем в поселке Роза, Коркинского района. Глава челябинского облизбиркома сообщил, что происходящее вызвало озабоченность, ситуация взята под контроль, осуществляются консультации с правоохранительными органами.

«Нашу жалобу сегодня, в которой указаны те, на кого было давление, рассмотрела выездная комиссия челябинского областного избиркома. Нам пообещали, что такого больше не повторится, взяли под личный контроль», — сказал Дмитрий Андреев.

Кроме того, как пояснил Андреев, были написаны заявления в прокуратуру, полицию и управление СКР по Челябинской области.

Давление, по словам Дмитрия Андреева, оказывалось на других кандидатов, его самого не трогали. Он выразил надежду на то, что ситуация устаканится.

Причина давления, считают кандидаты от оппозиции — указание сверху. По их мнению, оно исходило из Коркино (административный центр района — ИА REGNUM ). А туда была спущена директива из вышестоящих структур, предполагают кандидаты.

На текущий момент у оппозиционных кандидатов настрой позитивный, укрепилась надежда на положительный исход выборов. Как минимум, несколько оппозиционных кандидатов пройдут в Совет депутатов, считает Андреев. Расчёт после избрания прежний — работа по отстаиванию социальной поддержки малоимущим, детям и нуждающимся. Планы на проведение голодовки представителями оппозиции на данный момент отменены. В стане оппозиционных кандидатов убежденны, что теперь выборы пройдут без серьёзного давления.

В территориальной избирательной комиссии Коркинского района корреспонденту ИА REGNUM отказались давать комментарии. А в администрации Коркинского района телефоны не отвечали. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

Отметим, на 10 сентября 2017 года в поселке Роза запланированы выборы в Совет депутатов. Всего будут избраны 15 депутатов.