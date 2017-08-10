Вице-президент Эквадора заявил о политическом преследовании

Кито, , 14:08 — REGNUM Вице-президент Эквадора Хорхе Глас заявил о политическом преследовании против него со стороны оппозиции и «определенных политических акторов» после семи часов, проведенных в генеральной прокуратуре, где он давал показания по двум коррупционным делам, сообщает Diario Libre.

Глас обвинил государственного контролера, который, как он сказал, стремится навредить ему заявлением по поводу его предполагаемого участия в нефтяной сделке на месторождении в Кампо-Синге в эквадорской Амазонии, в ходе изучения которой были обнаружены нарушения.

Выступая перед СМИ после окончания длительного допроса двумя прокурорами, одного по делу Синге, и другого по делу бразильской строительной компании Odebrecht, Глас защищал свои решения в течение, как он выразился, «выигранного десятилетия», периода установления так называемой Гражданской революции, политического процесса, осуществленного бывшим президентом Рафаэлем Корреа.

Заявления по делу о Кампо Синге являются «явным случаем политического преследования со стороны генерального контролера государства», — заявил Глас, настаивая на том, что его единственная связь с этим делом в том, что тогда он входил в совет национальной нефтяной компании.

Это «месторождение было закрыто, там не было производства, оно считалось незначительным, однако получило инвестиции более $122 млн, гораздо больше ранее планируемых $27 млн, и генерировало доход для государства более чем 120 млн», — пояснил Глас.

Вице-президент посетовал на то, что, несмотря на эти цифры, контролер, тем не менее, считает, что здесь «имел место ущерб государству».

Также Глас «свободно и добровольно» представил перед прокурором свою версию дела о предполагаемом подкупе бразильской строительной компанией Odebrecht, заявив, что он надеется на «правосудие без внешнего давления».

Глас снова назвал Odebrecht «коррумпированной и разлагающейся» компанией.

Собравшиеся с раннего утра у здания прокуратуры последователи движения левого альянса PAIS выразили поддержку вице-президенту и Гражданской революцию, выкрикивая лозунги против нынешнего недавно избранного и поддержанного альянсом PAIS президента Ленина Морено.

Напомним, 4 августа вице-президент Хорхе Глас отклонил новые показания бывшего директора компании Odebrecht в Эквадоре Хосе Консеикао Фильу, который заявил, что между 2012 и 2016 годами компания заплатила Гласу взяток на $14,1 млн.

Накануне, 3 августа, президент Эквадора Ленин Морено снял с Гласа все полномочия из-за критики высказанной в адрес президента, что вызвало раскол в правящем альянсе PAIS.

Глас, который также был вице-президентом при Рафаэле Корреа, предшественнике и соратнике Ленина Морено, на прошлой неделе заявил, что заявления против него были частью «мести Odebrecht» за изгнание компании из страны в 2009 году.