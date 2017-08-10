Посольство РФ: Данные о задержании гражданина РФ в Турции уточняются

Анкара, , 13:59 — REGNUM Посольство РФ в Анкаре проверит информацию об аресте в Турции российского гражданина, которого подозревают в попытке сбить самолет США с помощью дрона. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

«СМИ сообщили о задержании российского гражданина (…) на территории Турции по подозрению, насколько можно судить, в террористической деятельности, — сказала Касимова. — Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной ситуации и прояснению обстоятельств этого дела».

10 августа агентство Associated Press сообщило, что власти Турции задержали гражданина России, якобы планировавшего террористический акт.

По предварительным данным, подозреваемый планировал нападение на американские самолеты, расположенные на военной базе Инджирлик.

Читайте также: Власти Турции задержали гражданина России по подозрению в терроризме