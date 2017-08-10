На контроль: В Верховной раде установят сканеры отпечатков пальцев

Киев, , 13:41 — REGNUM Зал заседания для депутатов Верховной рады оборудуют новыми техническими средствам, сообщает 10 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, зал заседания в здании Верховной рады планируют оснастить современными информационными системами, в том числе системами распознавания голоса, отпечатков пальцев, цифровой подписи, отдельными сенсорными планшетами на каждом рабочем месте.

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Стоимость проекта переоборудования зала заседаний составит 6,91 млн гривен ($270 тыс.). Отмечается, что сканеры отпечатков пальцев, ID-карты и личные пары логинов/паролей будут необходимы для персональной идентификации депутатов.

До 20 декабря компания «Амрита Комплексные решения» должна будет предоставить проектно-сметную документацию. На данный момент в перечень оснащения входят такие пункты, как видео-сопровождение, автоматизированная система «Электронный законопроект», система сопровождения пленарных заседаний.

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Напомним, по данным СМИ, депутаты Верховной рады регулярно «прогуливают» заседания парламента по различным причинам. Отмечается, что порой заседание переносят в связи со слишком малым количеством пришедших парламентеров.

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