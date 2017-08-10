Посол РФ в Турции: Москву и Анкару впереди ждут большие перспективы

Анкара, , 13:38 — REGNUM Новый посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что между Москвой и Анкарой впереди лежат многообещающие перспективы, сообщает 10 августа Anadolu.

Отвечая на вопросы Турецкого журналиста, российский дипломат отметил, что обеим сторонам есть куда двигаться, по пути улучшения двусторонних взаимоотношений.

«Нам потребуются серьезные усилия, для того чтобы довести их до более высокого уровня», — подчеркнул Ерхов.

В то же время посол подчеркнул заметное сближение в отношениях между высшим руководством обеих стран.

«Телефонные разговоры между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом значительно возросли», — резюмировал дипломат.

Напомним, Алексей Ерохов назначен на должность посла в Турции 19 июня 2017 года, на этом посту он сменил Андрея Карлова, застреленного турецким террористом в декабре 2016 года в Анкаре. Ранее Ерохов возглавлял Департамент ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России.

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