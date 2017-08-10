The Daily Express: В наказание Терезе Мэй Путин запретит джин и виски

Лондон, , 13:25 — REGNUM «Российский президент потребовал, чтобы алкоголь, производимый в странах, поддерживающих антимосковские санкции, введенные Западом за аннексию Крыма и предполагаемые дестабилизационные действия Кремля на востоке Украины, в России не продавался, — сообщает британская The Daily Mail. — Политики, поддерживающие Путина, уже высказались в духе «зачем нам пить и есть импортные продукты, неизвестно чем наполненные» В число последних попали также изделия от PepsiCo, Cola-Cola и Mars».

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Наиболее рьяные сторонники кремлевского лидера, добавляет издание, даже «погрозили кулачками Западу». В частности, руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предупредил авторов антироссийских санкций, что «чем сильнее внешний нажим на Москву, тем сокрушительнее будет ответ на него».

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Автор публикации Уилл Стюарт приводит мнения российских экспертов, которые считают, что «западный алкоголь запрещен все же не будет, ибо его любит потреблять средний класс, элита, которая скорее будет препятствовать продажам в России иномарок, защищая отечественное производство автомобилей, чем откажет себе в таких маленьких, незаметных для широкой общественности удовольствиях».

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