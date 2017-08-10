Правительство Грузии дает новые обещания

Тбилиси, , 13:17 — REGNUM Правительство Грузии дает народу новые обещания. На этот раз речь идет о «масштабных инфраструктурных проектах», осуществление должно начаться в 2018 году. С таким заявлением на заседании правительства Грузии 10 августа выступил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Суть проектов пока не раскрывается и не уточняется, но глава правительства утверждает, что очень много проектов сегодня находится в стадии разработки. Их осуществление должно начаться со второго квартала 2018 года и принять такие масштабы, которых Грузия «до сих пор не видела».

«Мы вступаем в такую фазу, в которой перед нами стоят новые вызовы. У нас есть очень амбициозный план пространственного развития… Капитальные расходы в бюджете увеличены на 30%. А в будущем году мы планируем еще большие масштабы. Очень многие проекты, которые мы начнем с 2018 года, сегодня уже находятся в стадии разработки. Со второго квартала 2018 года у нас будут такие масштабы, каких страна до сих пор не видела. И это не политическая заявка, это настоящая реальность, это то, что мы планируем. Дуумаю, что в результате этих работ инфраструктура нашей страны качественно изменится, и всем структурам нашего правительства над всем этим предстоит особенно поработать», — заявил Квирикашвили.

Следует отметить, что в свое время правительство «Грузинской мечты» пришло к власти с громкими обещаниями, среди которых были возрождение и развитие экономики, улучшение положения беженцев, решение территориальных проблем, восстановление справедливости и многие другие. По оценкам независимых экспертов и оппозиционных политиков, большая часть данных народу за весь период правления «Грузинской мечты» обещаний так и осталась невыполненной, а те, выполнение которых вроде бы началось, застопорились.

А так как осенью текущего года Грузию ожидают местные выборы, а в будущем году — президентские выборы (по формату проведения которых договоренность пока окончательно не достигнута), подобные «масштабные» обещания особого удивления не вызывают.