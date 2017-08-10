Четверг, 10 Августа 2017 года
15:27:49 МСК

Взаимные угрозы ядерного удара США и КНДР сказались на рубле: Радио REGNUM

Политика

Пока США готовили план превентивного удара по военным площадкам КНДР, обострение ситуации на Корейском полуострове препятствовало укреплению рубля

Взаимные угрозы ядерного удара США и КНДР сказались на рубле: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 10 августа 2017, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Атака на Русский мир и кто использует «непоротое поколение»: Радио REGNUM

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM