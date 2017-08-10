«Это уже дурно пахнет»: депутаты обругали друг друга последними словами

Красноярск, , 13:17 — REGNUM Громкий скандал, героями которого стали депутаты горсовета Владимир Владимиров и Геннадий Торгунаков, разразился в Красноярске. Народные избранники обругали друг друга последними словами в ходе гневной перепалки в соцсетях.

Красноярские СМИ тут же сделали этот конфликт достоянием общественности. Реакция красноярцев не заставила себя долго ждать, они активно обсуждают эту перепалку всё в тех же соцсетях, также не стесняясь в выражениях.

Всё началось с публикации Владимирова в Facebook от 8 августа. Он сделал «репост» материала, в котором говорится о том, что из партии и фракции «Патриотов России», где состоит и сам Владимиров, исключили троих депутатов. Якобы «патриотам» стало известно, что эти депутаты «торгуют своими голосами», а именно «ведут переговоры» с мэром Красноярска Эдхамом Акбулатовым о том, «чтобы получить руководящие посты в муниципальных предприятиях» за поддержку градоначальника. Свой перепост Владимир Владимиров сопроводил следующим комментарием: «Изгнали с позором, можно смело сказать. И поделом».

Бывший однопартиец Владимирова Геннадий Торгунаков не оставил эту публикацию без внимания, прокомментировав её так: «Владимир, у меня вопрос к тебе! В тебе хоть что-то человеческое осталось? Это ты сейчас своих коллег позором клеймишь. Эти люди с тобой в одной партии были. Ты с ними здоровался, дружил, а сейчас в одну секунду заклеймил позором». По словам Торгунакова, эти депутаты «не совершили ничего, чтобы заслужить такое отношение». «Ладно, ты не поймёшь. Чтобы понять, нужно хотя бы человеком быть!», — восклицает Торгунаков.

Далее переписка становится мало‑ и нецензурной. Депутаты позволяют себе такие слова как «чмо», «харчок», «г*внюк» и другие.

Уже после перепалки и обсуждения в соцсетях депутаты дали комментарии СМИ. В частности, Владимиров заявил, что недоумевает, что он сделал не так. Перепалка Владимирова с Торгунаковым ранее уже возникала. «Депутат-ресторатор (Владимир Владимиров владеет сетью кафе и ресторанов в Красноярске — прим. ИА REGNUM ) делал репосты всех материалов, где Торгунакова обвиняли в обмане дольщиков», — передаёт «7 канал».

«Это он мне угрожает! У меня куча угроз в личных сообщениях, он там и Богом мне угрожает и ещё непонятно чем, что со мной разберутся и так далее. В личном сообщении я его конкретно послал — он не понял. Видать, здесь я помягче написал, на «вы», я же вежливый человек. Я про него ни разу ничего плохого не написал, наоборот, пишу, что Геннадий ничего, это самое… Он ******* [тронулся умом], по-моему?», — цитирует телеканал Владимирова.

А это цитата Торгунакова:

«Я не переходил точно на оскорбления, в отличие от ресторатора уважаемого, это во-первых. Во-вторых, я прежде всего человек и мужчина, а потом уже депутат городского совета, и я, как любой мужчина, если в отношении меня ведётся информационная грязная война, отвечаю, как мужчина, и впредь буду поступать аналогично».

Торгунаков рассказал, что Владимиров якобы угрожает ему и его семье, присылает на телефон его фотографии в чёрной рамке и «организовывает травлю депутата в интернете».

Председатель городского совета Красноярска Татьяна Казанова отметила, что данный конфликт будет обсуждаться на ближайшей сессии.

«Это недопустимо — разбирать внутренний конфликт, который возник между двумя людьми, тем более общественными деятелями, — на публике. Ну, а насчёт наказания сложно сказать. Первое наказание, если человек его ощущает, конечно, это его совесть и понятие нравственности», — прокомментировала Казанова.

Между тем депутатскую перепалку красноярцы активно обсуждают в соцсетях. Например, один из пользователей метко назвал героев скандала «гениями хайпа» (одно из значений новомодного словечка — поднимать шум вокруг какой-либо ситуации, видимо в данном случае используется именно в этом контексте — прим. ИА REGNUM ). Ещё один пользователь попросил депутатов прекратить перепалку, отметив, что «это уже дурно пахнет». Нашлись в ходе обсуждения и противники Владимирова, и противники Торгунакова. В частности, о последнем на его же странице нелицеприятный комментарий написала одна из подписчиц. Она обвинила Торгунакова в том, что от его действий «люди не живут, а выживают, ютясь в съёмных квартирах, платя ипотеки за обещанное несуществующее жильё». Назвалась девушка обманутой дольщицей.

В ответ Торгунаков попытался оправдаться, заявив, что он «взялся строить дом с минусовым балансом в несколько сот миллионов», при этом «ранее все деньги вывел предыдущий директор». «На ровном поле, несмотря на минусовой баланс, несмотря на постоянные остановки строительства удалось построить 15 000 кв. м. Я и сейчас убеждён, что нужно строить, а не заниматься политическими играми. Не я ввёл процедуру банкротству, тем самым окончательно остановил строительство. Несмотря на то, что я действительно ушёл с должности руководителя (строительной компании — прим. ИА REGNUM ) три года назад, я готов оказывать любую помощь», — пишет депутат.

По мнению красноярского политолога Сергея Комарицына, «нынешний состав горсовета немало сделал для самодискредитации».

«Причём речь не просто об утрате доверия или каких-то имиджевых потерях. Представительный орган местного самоуправления превратился в глазах широкой публики в посмешище. В политическом плане это приспособленцы, оппортунисты, ренегаты и перебежчики. Горсовет избирался как оппозиционный существующим порядкам. Но нету уж и веры, и нету надежды… Где эта пресловутая «Гражданская платформа»? Что стало с фракцией «Справедливая Россия»? Из 12 «Патриотов России», попавших в горсовет исключительно благодаря Анатолию Быкову, в реальности осталось четверо «быковцев». В практической деятельности — это откровенный циничный лоббизм собственных бизнес-интересов, и тут уж вне зависимости от партийной принадлежности. По всем принципиальным вопросам вроде всенародных выборов главы города депутаты показали свое двурушничество и несостоятельность. В повседневной жизни — это непрекращающиеся скандалы и неадекватное поведение некоторых ярких персонажей. В прежние времена тоже встречались разные депутаты, но никто свою дурь не выплескивал в соцсети на всеобщее обозрение. В горсовете есть вполне приличные и грамотные люди, но на фоне своих коллег-активистов Фейсбука они находятся где-то далеко-далеко в тени», — сказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его мнению, в политической основе нынешних скандалов лежит проблема предстоящих «выборов» главы Красноярска.

Напомним, в 2015 году прямые выборы мэра Красноярска были отменены. Введены так называемые конкурсные процедуры избрания главы города. В этом году горсовету предстоит назвать имя нового мэра Красноярска.

«В местной прессе и интернете обстоятельно обсуждается история с назначениями группы депутатов на ключевые должности в муниципальных предприятиях. А после ехидного вопроса красноярской девушки не последнему человеку в «Единой России» Сергею Неверову на Форуме активной молодежи ею заинтересовались, правда, пока формально, и правоохранительные органы. В принципе, с депутатами «работают» везде, это общая практика для нашей страны, но делают это как-то тоньше и умнее, избегая обвинений в подкупе. В Красноярске же эта ситуация накладывается ещё и на личные отношения и принимает какие-то гротескные формы. Одна из депутатов, пытаясь защитить своих коллег от обвинений в том, что они торгуют своей позицией и ушли в муниципальные предприятия в обмен на поддержку на «выборах» кандидатуры нынешнего главы города, зачем-то обратилась напрямую к жителям Красноярска. Но её беспомощное сумбурное обращение вызвало обратную реакцию — смех и издевательства в соцсетях. Там же немало повеселила публику и комическая «дискуссия» с использованием обсценной лексики двух известных депутатов», — комментирует эксперт.

Однако в целом, по его словам, «ни карикатурное поведение депутатов, ни постоянные скандалы, ни откровенное выторговывание преференций для своего бизнеса, по большому счету, никак не скажутся на перспективе «выборов» главы города».

«Горсовет лишь инструмент и, несмотря на разброд и шатания, в общем-то, подконтрольный. Принципиальное решение принимается в другом месте. В нужный момент — не без клоунских коллизий, конечно — депутаты утвердят нужную кандидатуру», — подытожил Сергей Комарицын.

Здесь стоит напомнить об упомянутой политологом истории с «ехидным вопросом» от красноярки. На молодёжном форуме «Территория смыслов» представительница организации «Соколы ЛДПР» Дарья Тарбеева заявила, что главу Красноярска теперь выбирают решением городского совета депутатов.

«Действующий глава города, конечно же, хочет продолжить свою деятельность, остаться у власти. Видимо, по этой причине он раздал руководящие должности муниципальных организаций Красноярска депутатам городского совета. Я считаю, что это подкуп», — цитирует красноярку «ТВК 6». В ответ секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов пообещал разобраться в ситуации.

Добавим, красноярцы выберут новый созыв городского совета в сентябре 2018 года. Красноярский горсовет депутатов действующего пятого созыва был избран в 2013 году. Тогда, несмотря на то, что по партийным спискам «Единая Россия» одержала победу, партии не удалось сохранить большинство в горсовете. Единороссы проиграли по одномандатным округам «Патриотам России». За время своего существования депутатский корпус претерпел существенную трансформацию. «Патриотов России» стало вдвое меньше, партия «Гражданская платформа» прекратила свое существование и переросла в новое объединение «За Красноярск». Количество единороссов осталось прежним, но сильно изменился состав партии. И только блок КПРФ остался неизменным — один человек в 2013 году, он же — в 2017 году.

Что касается Эдхама Акбулатова, 13 декабря 2011 года он былутверждён городским советом депутатов исполняющим обязанности главы Красноярска. 10 июня 2012 года Акбулатов одержал победу на выборах главы Красноярска с результатом 69,47% голосов избирателей.