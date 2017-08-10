Марадона венесуэльскому оппозиционеру: «В отличие от вас, я не продавался»

Буэнос-Айрес, , 13:02 — REGNUM Аргентинский футболист Диего Армандо Марадона 9 августа назвал губернатора штата Миранда и лидера венесуэльской правой оппозиции Энрике Каприлеса «продажным» и предложил себя в качестве «солдата» президента Николаса Мадуро, сообщает El País.

«Это люди, которые говорят, как левые, но живут, как миллионеры. Я хотел бы спросить этих людей, которые говорят, как левые, как прогрессисты, которые говорят, что защищают Мадуро, а они жили на $15 в месяц? Это то, что они продолжают защищать», — заявил на радио Аргентины оппозиционер Каприлес, ссылаясь на выраженную Марадоной поддержку правительства Мадуро.

«Каприлес, ты не можешь сравнивать себя со мной. Я очень хорошо знаю, как это жить с семью братьями и голодать. Хорошо, что у нас были эти $15. Разница между тобой и мной в том, что я никогда не продавался», — написал Марадона на своей странице в Facebook.

Чемпион мира в составе сборной Аргентины в 1986 году сопроводил текст своего сообщения изображением дома, в котором он вырос, расположенного в одном из самых бедных районов в провинции Буэнос-Айрес.

Напомним, Диего Марадона, который считается одним из лучших игроков в футбол всех времен, был подвергнут критике со стороны различных политиков и значимых фигур в футбольном мире после того, как 8 августа выразил публичную поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Венесуэла переживает политический и социальный кризис на фоне мощного экономического кризиса, который начался в стране в 2014 году с падения мировых цен на нефть, основной источник дохода в бюджете Венесуэлы. В настоящее время страна, по данным парламента, переживает гиперинфляцию.

Население получает бесплатные продовольственные пайки от правительства. Между тем в стране не утихают протесты, вызванные желанием правой оппозиции свергнуть власть президента Николаса Мадуро и избранного 30 июля Учредительного собрания.