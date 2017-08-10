Strategist: Новая война между Китаем и Индией из-за границ неизбежна?

Пекин, , 12:53 — REGNUM Очередной индокитайский кризис на плато Доклам, на котором происходит схождение границ Китая, Индии и Бутан, длится уже почти два месяца. Причиной спора послужила попытка Китая построить дорогу в регионе, находящемся, по мнению Пекина, под суверенным контролем КНР.

Шаг Китая стал поводом для властей Индии пересечь индокитайскую границу войсками и бульдозерами. На данный момент нет даже признаком окончания этого противостояния. Напротив, воинственная риторика слышна со всех сторон. При этом особенно жесткую позицию занимает Пекин, обвинивший Нью-Дели во «вторжении» на китайскую территорию, пишет Фенг Женг в статье для The Strategist.

При анализе вероятности открытого вооруженного конфликта между Китаем и Индией стоит произвести прежде всего оценку целесообразности подобного шага со стороны КНР. Во-первых, отмечает автор, вероятность того, что Пекин стремится в данный момент к войне с Индией, крайне мала. Так, КНР вот-вот примет у себя саммит БРИКС, который будет омрачен войной.

Во-вторых, Коммунистическая партия Китая, возглавляемая председателем КНР Си Цзиньпинем, находится на завершающих стадиях подготовки XIX съезда партии — одного из наиболее важных событий политической жизни Китая. На нем Си, как ожидается, консолидирует свою власть для второго срока на посту главы Китая. И если учесть, что сохранение стабильности является первоочередной задачей для руководства страны, можно сделать вывод, что война с Индией нецелесообразна, поскольку создает слишком много ненужных осложнений.

В-третьих, китайские политики не могут не обратить внимание на то, что Китай сталкивается с целым рядом проблем в области безопасности по своей обширной границе. Очевидно, что противостояние с Индией не является наиболее значительным среди них. От Северной Кореи до территориальных споров в Южно-Китайском море — целая серия проблем не дает покоя стратегом КНДР.

Тем не менее если проанализировать нынешнее противостояние Пекина и Нью-Дели в общем стратегическом контексте Китая с использованием различных концепций стратегических интересов и путей их достижения, можно утверждать, что высказанные выше аргументы могут быть вывернуты наизнанку.

В частности, хотя доступ на саммит БРИКС и является желательным, сохранение территориального суверенитета считается первоочередной задачей Пекина. Саммит даст председателю Си прекрасную возможность и премьер-министру Индии Нарендре Моди найти дипломатическое решение конфликта. Однако в случае если никакого соглашения заключено не будет, вероятность прямого военного столкновения значительно возрастет.

Затем, хотя китайские власти и стремятся провести должным образом съезда партии, на котором будут укреплены власть и авторитет Си Цзиньпиня. Тем не менее совсем необязательно, что успешная война малых масштабов, проведенная на условиях КНР, идет вразрез с этой целью. Напротив, подобный конфликт объединит китайские элиты и общественность вокруг фигуры Си, который будет признан новым стратегическим гением.

Наконец, умеренные силы будут выступать против войны с Индией, утверждая, что затронутые на плато Доклам интересы не настолько важны, чтобы требовать столь значительного ответа. Сторонники же жесткой линии, вооружившись рядом различных стратегических предположений, будут утверждать, что такая карательная война даст стране уникальные возможности.

Помимо принуждения Нью-Дели к своей воле, подобным шагом Китай пошлет сигнал всем странам Азии о новой стратегической реальности китайской мощи и решительности. Более того, на фоне ослабления США, разве не настал удобный момент для столь неожиданного стратегического шага? В прошедшие годы между Индией и США произошло сближение, однако пока страны не стали союзниками, поэтому в войне с Китаем Индия останется в одиночку.

В действительности Китай на протяжении последних дней посылал целый ряд необычных сигналов. Так, 2 августа МИД страны опубликовал документ, демонстрирующий «вторжение Индии на территории Китая». За сутки с 3 августа целых шесть организаций — ежедневное издание Народно-освободительной армии Китая (НОАК), информационное агентство «Синьхуа», МИД и минобороны, посольство КНР в Нью-Дели, а также издание People’s Daily — выступило с рядом предупреждений в адрес индии о том, что недооценка решительности Китая может привести к тяжелым последствиям.

Более того, 1 августа в своей речи, посвященной 80-й годовщине создания НОАК, председатель КНР заявил:

«Мы не позволим никому, никакой организации, никакой политической партии оторвать хотя бы кусок китайской территории от Китая когда бы то ни было или тем или иным способом. Пусть никто не надеется, что мы проглотим горький плод ущерба нашему национальному суверенитету, безопасности или интересам развития», — отметил Си Цзиньпин.

Если Китай мобилизирует внутриполитическую поддержку для возможного противостояния, любой будущий компромисс окажется проблематичным и будет сопряжён с большими издержками, поэтому возрастает привлекательность и приемлемость карательного похода. На данный момент китайские элиты и общественность убеждены, что Индия «вторглась» на их территорию, а также что кратковременная война для изгнания китайский «захватчиков» будет справедлива и уместна.

Ничто из вышесказанного, заключает автор, не говорит о том, что война начнется на следующей неделе или в следующем месяце. Лидера Китая придетсяеще взвесить все за и против такого решения. Остается только надеяться, что страны пойдут дипломатическим путем, как было с окончания Китайско-индийской пограничной войны 1962 года. Однако полностью списывать со счетов вероятность конфликта не стоит. Ни Китай, ни Индия не должны пренебрежительно относиться к нынешней ситуации или недооценивать вероятность перехода противостояния в горячую фазу.