Власти Турции задержали гражданина России по подозрению в терроризме

Анкара, , 12:51 — REGNUM Власти Турции задержали гражданина России, якобы планировавшего террористический акт, сообщает 10 августа Associated Press.

Подозреваемый планировал нападение на американские самолеты, расположенные на военной базе Инджирлик. Нападение должно было осуществиться посредством беспилотников.

Гражданин России, как утверждает частное информационное агентство Доган, был связан с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подозреваемый был задержан на юге Турции в городе Адана.

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже применяли беспилотные аппараты в Ираке и Сирии.

Не обладая боевыми высокотехнологичными дронами, террористы для этих целей использовали небольшие коммерческие беспилотники, устанавливая на них небольшие взрывчатые вещества.

Напомним, военно-воздушная база Инджирлик, расположенная вблизи города Адана, используется вооруженными силами США в качестве базы для осуществления военных операций в Сирии и Ираке.

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