Чили ответит на иск Боливии по доступу к морю в сентябре

Сантьяго, , 12:31 — REGNUM Правительство Чили 9 августа подтвердило, что повторное возражение на реплику истца в споре с Боливией о суверенном выходе к морю, будет подано в Международный Суд в Гааге до 21 сентября 2017 года, сообщает Contacto Hoy.

«В возражении будут ответы на все аргументы боливийцев и наш тезис о том, что никогда не было обязательства от Чили вести переговоры», — заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Эральдо Муньос.

Глава чилийской дипломатии добавил, что «дипломатические переговоры не являются обязательствами, а обязательства должны быть явными».

«Государство должно знать о своих обязательствах, но Чили никогда таких обязательств не давало; кроме того, у Боливии есть доступ к морю вот уже более ста лет, в соответствии с Договором 1904 года, который является краеугольным камнем двусторонних отношений между Чили и Боливией», — заявил дипломат.

Муньос рассмотрел вопрос об иске Боливии после встречи с чилийскими представителями в Гааге для обсуждения дальнейших шагов Чили в этом деле и подчеркнул, что возражение, по проекту которого он сделал несколько замечаний, будет подано в суд до 21 сентября.

Напомним, правительство Эво Моралеса в 2013 году решило довести дело о переговорах по морскому вопросу до Международного Суда в Гааге, где в рамках иска потребовало обязать Чили вести переговоры о возврате доступа к Тихому океану.

Боливия потеряла 400 километров береговой линии и 120 тыс. квадратных километров территории в Тихоокеанской войне, спровоцированной Чили за природные ресурсы в 1879 году.

Чили отвергает аргументы официального Ла-Пас и утверждает, что границы между двумя странами были четко изложены в договоре, подписанном в 1904 году.

Обе страны также судятся в Гааге по иску Чили о пользовании водами реки Силала и признании их международного статуса.