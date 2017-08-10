Иран обвинил во лжи МВД Таджикистана

Душанбе, , 12:09 — REGNUM Посольство Ирана в Таджикистане опровергло обвинения в причастности к убийствам таджикских граждан. Соответствующее заявление посольство опубликовало сегодня, 10 августа.

Комментируя показ подготовленного МВД Таджикистана документального фильма, в котором Тегеран обвиняется в финансировании громких убийств, дипломаты заявили:

«Нет никаких сомнений, что попытка создателей этого фильма нанести урон исторически сложившимся связям двух народов останется тщетной. Утверждения авторов фильма от имени осужденных и лиц, которых сегодня нет в живых, не могут быть приняты за правду».

Приведенные в фильме данные названы в заявлении «сомнительными» и «бездоказательными».

Диппредставительство напомнило о том, что Иран стал одним из гарантов межтаджикского мира, и именно в Иране прошло несколько раундов этого процесса. Кроме того, посольство решило освежить в памяти таджикистанцев информацию о том, чем помог их Иран стране: содействие в строительстве тоннеля «Истиклол», возведении ГЭС «Сангтуда-2», клиники Сино в Душанбе, а также десятков культурных и спортивных объектов, помощь обездоленным таджикским семьям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по всем государственным каналам Таджикистана вечером 8 августа был показан 45-минутный документальный фильм. Картина была подготовлена таджикистанским министерством внутренних дел.

Авторы ленты утверждали, что Тегеран финансировал убийства известных в Таджикистане ученых, журналистов и политиков, которые были совершены по заданию экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзоды. Среди них: экс-спикер парламента Сафарали Кенджаев, журналист Отахон Латифи, ученые Мухаммад Осими, Юсуф Исхаки, Минходж Гулямов, а также политик Карим Юлдашев, писатель Сайф Рахим Афарди, бывший муфтий Фатхуллохон и около 20 военнослужащих российской военной базы в Таджикистане.

Отметим, что отношения Ирана и Таджикистана поступательно ухудшаются с конца 2015 года после того, как лидер запрещенной на родине и признанной террористической Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддин Кабири встретился с верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи. В Душанбе поддержку оппозиции Тегераном восприняли ожидаемо негативно.

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В Иране же склонны обвинять в ухудшении взаимоотношений Саудовскую Аравию, с которой у Таджикистана налаживаются все более тесные связи.

«Отдельные государства предпринимают очень значительные усилия в регионе, чтобы осложнить отношения соседних с Ираном государств, в этом нет никакого сомнения», — заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми.