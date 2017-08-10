Госдеп США осудил визит Путина в Абхазию

Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Визит президента Российской Федерации Владимира Путина на «оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии» является «неприемлемым». Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, слова которой обнародованы на сайте ведомства.

«США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ и отвергают признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии», — говорит представитель Госдепа.

Нойерт добавила, что официальный Вашингтон «призывает Россию вывести свои войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2017 г. глава РФ Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Абхазии, где провел переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой.

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