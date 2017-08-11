Мирный процесс как способ ведения военных действий. Уроки Хельсинки-1975

Москва, , 06:06 — REGNUM Прошедшая в Минске 5−9 июля сессия парламентское ассамблеи ОБСЕ оценивается белорусскими идеологами как удачная. Куда заведет политика одобрения каждого политического телодвижения ЕС и не мутирует ли в результате «союзная Белоруссия» в некое подобие троянского коня для России, рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Белорусская публицистика последнее время усиленно муссирует тему Минска как возможного места подписания умозрительного договора «Хельсинки-2». Предполагается, что такого рода обсуждение приносит дополнительный вес Минску как переговорной площадке. А Белоруссии — создает имидж источника региональной стабильности. Руководство ОБСЕ позитивно относится к этим идеям, что понятно, ведь эта организация и была создана Хельсинкскими соглашениями 1975 года А вот какое влияние оказало соблюдение СССР Хельсинкских соглашений — 1, мы видим теперь, через 30 лет после их полноценного воплощения в жизнь. Если в 1975 году существовала трехсистемная политическая картина мира, СССР и страны Варшавского договора, США и страны НАТО, и так называемые страны Движения неприсоединения, то теперь мы наблюдаем вынужденное выкарабкивание мира из условий монополярности, в которых НАТО нагло диктовало волю любому, не способному себя защитить.

И роль Хельсинки-1975 в таком переформате планетарной политики можно считать основополагающей. Соблазнившись мирными предложениями и заявлением о нерушимости границ, престарелое советское руководство заглотило наживку, не обратив внимания на малопонятные гуманитарные довески, казавшиеся тогда несущественными. Вроде прав человека или международного мониторинга. Которые, как теперь стало ясно, стали заготовками для цветных революций, рушащих границы и отменяющих все предшествующие договоры. Таковы результаты Хельсинки-1, теперь России пытаются подсунуть Хельсинки-2, чтобы добить окончательно?

Читайте подробности в статье: Троянский конь Хельсинки-2: Куда еще предложат отступить России?

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