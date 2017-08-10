Национальное информагентство Узбекистана возглавил детский поэт

Ташкент, , 11:47 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом назначил Абдусаида Кучимова генеральным директором Национального информационного агентства республики (УзА). Об этом 10 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель УзА.

Бывший глава агентства Маматкул Хазраткулов, занимавший этот пост с 2001 года, переведен на работу в аппарат президента страны на должность заведующего сектором СМИ.

Новый глава УзА Кучимов в 1997—2005 годы занимал пост председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана. Кроме того, он известен как автор стихов для детей.

УзА было создано в феврале 1992 года на базе советского УзТАГ. В настоящие время в структуре агентства 16 подразделений, на сайте агентства размещаются новости и другая информация на восьми языках.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 3 августа также был назначен новый глава гостелерадиокомпании (НТРК) Узбекистана — им стал Бабур Алиханов.

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