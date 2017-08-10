МИД Украины считает бесполезным введения виз с РФ

Киев, , 11:41 — REGNUM МИД Украины выступает против введения виз с Россией, так как данная мера не принесет никаких результатов. Об этом заявил директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев в эфире украинского телеканала ZIK.

«Любой террорист попадает в украинское посольство, сдает свой паспорт, объясняет цель визита, зато украинский консул (…) не распознает в нем террориста, это не его функция, это функция специальных служб, — говорит Макеев. — Именно поэтому я говорю, что этот инструмент он также не пригодится нашим спецслужбам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема введения визового режима между Россией и Украиной поднимается в Киеве уже длительное время. Власти Украины уже анонсировали введение с 1 января 2018 г. предварительной электронной регистрации для граждан РФ, желающих посетить страну.

Главным сдерживающим фактором для Киева служат опасения, что Кремль может дать зеркальный ответ на введение виз, в результате чего пострадают миллионы работающих на территории России украинцев.

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